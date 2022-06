Pisos em mosaico: a tendência

Material que vai roubar a sua inspiração à milenar arte decorativa, o mosaico ou ladrilho hidráulico surge em França no século XIX, e não demora muito a chegar a Portugal. Se no passado adornavam essencialmente edifícios, palácios e obras imponentes, os mosaicos decoram hoje restaurantes sofisticados, hóteis elegantes e… as nossas casas!



Padrões geométricos, florais ou mais básicos, cores vibrantes ou neutras, inspirações retro, clássicas, ecléticas, o revestimento em mosaico hidráulico está de volta e é uma das grandes tendências de decoração deste ano. Para além da infinidade de desenhos, as aplicações, essas também são infinitas, mas no nosso artigo vamos focar-nos nos pisos em mosaico.

Composições para todos os gostos e para todas as divisões da sua habitação. Inspire-se com as nossas ideias e dê nova vida aos interiores da sua casa.