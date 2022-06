Paredes criativas

FTA Filippo Taidelli Architecto quis criar aqui um cenário depurado, onde a geometria é raínha. Se não repare-se não só na parede, uma superfície apenas pintada no encontro da esquina, mas também nas mesas em espelho que reflectem o trabalho artístico. No enquadramento cabem ainda as cadeiras, com cores roubadas à paleta cromática da parede e o belíssimo tapete, também ele a evocar geometria e precisão.