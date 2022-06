Antes e Depois: Um projeto impressionante que apetece copiar

Este é o pequeno espaço de socialização, perfeito para pausas em conjunto ou até pequenas reuniões. O mobiliários escolhido cria um espaço cheio de personalidade. As cadeiras são todas diferentes e por sua vez também diferentes da mesa, na cor, no formato. Mas toda esta heterogeneidade acaba por criar uma composição agradável com muita personalidade. As cores são leves e bonitas. Mais uma vez as plantas são um elemento com uma presença forte e que traz vida ao ambiente. O painel na parede com vasos de plantas e até uma casa de pássaros são o toque original e especial desta composição leve, bonita, harmoniosa.