A casa perfeita

No meio de uma paisagem natural incrível, a Casa Mas do gabinete de arquitectura Sáenz Sánchez, levanta-se airosa sobre um terreno elevado muito próximo da serra de San Javiera na província de Tucumán na Argentina. Localizada a certa de 600 metros de altura, esta casa unifamiliar conta com uma vista especial sobre a montanha e a cidade. Construída sobre um terreno de 4.500 m² e com uma área de construção de uns gigantes 1.200 m². A casa desenrola-se em forma de L aproveitando o desenho sinuoso das encostas do terreno. O projecto foi desenhado em diferentes níveis/andares, variando de um a três pisos,dependendo da zona.

A nível espacial e funcional, o acesso principal é um dos grandes protagonistas. Esse espaço, liga-se a um espaço de altura dupla onde as transparências garantem uma panorâmica maravilhosa através da paisagem. Na Casa Mas agradáveis terraços se abrem para o jardim complementando a proposta de espírito entusiasta de profundo compromisso de excelência do processo e dos seus resultados. Venha daí!