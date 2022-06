Quarto de bebé completo para o seu filhote

Já se sabe que o cor de rosa é para as meninas e que dificilmente falhará. Quanto a nós, tudo a favor desta cor, se ainda por cima for usada de forma tão primorosa como a que vemos na imagem tanto melhor, é a ternura no seu estado puro. As riscas da parede combinam com o berço que vemos e os apontamentos da decoração de quarto de bebé funcionam ao milímetro. Como no exemplo anterior também aqui temos a cadeira de descanso do guardião da noite para que o sono da princesa seja o mais descansado possível.