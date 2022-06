Jardins verticais: o futuro passa por eles!

Patrick Blanc. É este o nome da pessoa por detrás do jardim vertical, esta inovação fantástica no que à jardinagem diz respeito, que veio aproximar-nos da natureza, estreitar o espaço que dela nos separa. Numa entrevista ao Wall Street Journal, Patrick explicou que, aos oito anos, tinha em casa um aquário cheio de peixes tropicais o que estimulou o seu interesse por ecossistemas. Aos 13, leu numa revista alemã que a melhor forma de purificar a água de um aquário era colocar raízes de plantas lá dentro. A ideia original era a de filtrar a água, mas intrigou-o o facto de ver as plantas a crescer sem ser necessária terra. Criou, assim, o seu primeiro jardim vertical dentro do próprio quarto aos 18 anos e era através de uma bomba do aquário que o irrigava. Hoje em dia, é precisamente esse princípio de rega que aplica nas paredes verdes que cria. O sucesso foi tanto que, ao longo da carreira, já desenhou mais de 300 jardins verticais, um dos quais tem 160 metros de altura e 450 espécies de plantas. Para Patrick, revestir uma parede de plantas é torná-la poética.

Cientes do impacto que podem ter no bem-estar de uma cidade e de uma casa, deixamos-lhe, no artigo de hoje, dez imagens concernentes a jardins verticais. Estamos certos de que assumem um papel fulcral no combate à progressiva degradação do meio ambiente e que o futuro passará cada vez mais pela instalação dos mesmos.

Venha connosco ver algumas ideias. Umas mais imponentes, outras simples.