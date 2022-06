Quais os melhores bancos para uma cozinha americana?

As cozinhas americanas são cada vez mais utilizadas. Ter uma ilha é ampliar o espaço de preparação de alimentos e de refeições. Não é, então, menos importante, escolher umas cadeiras que estejam a altura. À altura em termos de beleza e conforto. E em altura literalmente visto que as cadeiras que encontramos a ladear as ilhas têm pés altos a lembrar as que vemos nos balcões de um bar. Através de peças tão simples como as cadeiras podemos mesmo elevar, do ponto de vista decorativo, a nossa cozinha. Escolha-as em branco. Escolha-as em metal. Escolha-as modernas. Escolha-as em acrílico ou uma de cada cor. Mas escolha acertadamente e certifique-se que acrescentam alguma coisa ao seu espaço. Um contraste, um toque de humor, de cor ou de jovialidade.

Toda a gente sabe, porém, que uma escolha mesmo, mesmo acertada, só se faz depois de ler os artigos da homify! Por isso, leia mais este.