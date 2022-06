A energia contagiante de Gisele Taranto

Esta proposta resultou da 24ª edição do evento Casa Cor, decorrida no ano de 2014. É a proposta para um sensacional loft que o irá encantar à primeira vista. Apesar de neste artigo lhe apresentarmos apenas três imagens, convidamo-lo a conhecer as restantes, no respectivo separador deste projecto em homify. Gisele Taranto que conta já com diversas participações em edições anteriores, assina em 2014 o Espaço Deca, uma famosa marca brasileira de metais, louças e acessórios de casa de banho.