Adriana Scartaris, designer de interiores brasileira

Esta cozinha também é parte constituinte do projecto acima citado. Um estilo que se diferencia da sala de estar pela sua linhas, mais geométricas, mais assumidas e de cores mais fortes. Não obstante, é igualmente um espaço que prima pelo seu requinte, elegância e sofisticação. Um local onde é não só possível preparar as suas refeições com grande estilo, mas também deleitar-se com as mesmas num cenário adequado. Ainda assim, as cores são os personagens principais nesta trama, que fica completa com o pujante papel de parede que pode ver melhor noutras imagens deste projecto.