10 Exemplos de Jardins Interiores: inspire-se e construa o seu

Na imensidão da casa, há uma cor que sobressai entre os tons de terra que vestem a casa: o verde. Verde de vida. Verde de esperança. O verde das plantas que cobrem de amor o jardim interno desta enorme e bela casa, construída no meio da natureza.

As plantas, ladeadas de pequenas pedras escuras, tornam o jardim interno num autêntico quadro. A luz que provém do teto e das grandes janelas tornam-as mais verdejantes. Se tem uma vivenda com estas áreas, não dispense um jardim interno. Acredite que se tornará um dos espaços mais apreciados da casa.