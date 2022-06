Mesas de jardim: 10 exemplos sublimes

Uma mesa de jardim perfeita para viver o ano inteiro no exterior, a sua estrutura metalizada e os mosaicos que revestem a mesa, aguentam com as intempéries, a chuva e a humidade, além do sol não queimar a cor ou o vento não a levar. Uma mesa cheia de vantagens… Como também, o tamanho e a sua forma arredondada, que é muito mais convidativa. O seu tampo parece-se a uma calçada de rua portuguesa, pela cor e disposição do mosaico. Uma mesa de jardim que reflete alma portuguesa, conquistará de certeza o seu coração português.