Uma casa cheia de luz e modernidade

Esta moderna moradia está situada em Esposende no Norte de Portugal, a sua área de construção de 379 m2, desenvolve-se num piso térreo, criando uma harmoniosa e eficiente relação entre o interior e o exterior.

Projetada pelo Arquiteto Raulino Silva, com escritório em Vila do Conde, o traçado minimalista e os espaços amplos são características de destaque nesta habitação.

Uma implantação que protege as áreas de exterior de lazer dos ventos Norte, faz com que esta moradia tire grande partido de áreas como o alpendre da cozinha e a zona da piscina.

Esta habitação esta ainda entre os 10 finalistas do prémio Next Landmark, Milão 2015´, prémio que pretende: mostrar e reconhecer o mérito de pesquisas inéditas e novos projectos, para proporcionar uma maior visibilidade e uma possibilidade de sucesso para a nova geração de arquitectos e fotógrafos de arquitectura, promovendo as suas obras, ideias e visões para a vida contemporânea.

Vamos espreitar…

Fotografia: João Morgado