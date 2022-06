Poltronas para sala de estar – made in Portugal

É verdade, hoje temos um artigo dedicado apenas a profissionais portugueses, valorizando e mostrando-vos as belas peças de mobiliário que temos no nosso país, feitas com materiais nobres e excelentes acabamentos. Todas estas peças foram pensadas, desenhadas e construídas com bom gosto, com todo o empenho e dedicação de um bom profissional, do qual nos orgulhamos da nacionalidade.

O nosso top 10 português é referente a poltronas! Aquela cadeira vistosa, confortável e estofada, que encontramos, geralmente, na nossa sala de estar. As poltronas estão dispostas à volta da mesa de centro, ou num canto de uma janela, de forma a criar um cantinho de leitura e de relaxe. De forma geral, existe uma ou duas poltronas em cada sala de estar, não muito mais, uma vez que é uma cadeira de porte forte e imponente.

Já tem a sua poltrona na sala de jantar? Então veja estas… de certeza que uma fará o tal 'clique' e combinará na perfeição na sua sala, dando outro glamour e estilo ao espaço!

Vamos à descoberta de 10 tesouros portugueses! A aventura começa agora!

Aviso importante: Todas as peças apresentadas são 'made in Portugal'!