Inverno à mesa de jantar

Se pensa que papel de parede é coisa do passado, é tempo de reconsiderar. Esta fantástica ferramenta de decoração é sempre uma alternativa elegante e abre-lhe um mundo de possibilidades, quando bem combinado com outras tonalidades. Hoje em dia há um sem números de padrões e cores irresistíveis, que certamente vão encher as medidas e as paredes da sua habitação e dar-lhe uma nova personalidade. A sua. A que vemos é uma criação com um toque vintage assinada pela designer francesa Emmanuelle Diebold. O verde predominante manifesta-se em diferentes tonalidades nas várias peças desta sala enquanto combina (lindamente) com a madeira de cerejeira.