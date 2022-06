Bebé a caminho?

Os bebés divertem-se com as coisas mais simples do mundo. Formas, cores, sons. É preciso acompanhar as fases do crescimento cognitivo com muitas actividades e objectos que estimulem o desenvolvimento do seu bebé. Um desafio também à nossa criatividade. A designer e mãe Sina Gwosdzik fundou a Jäll & Tofta para criar interiores e ambientes para os mais pequenos. Uma marca que se preocupa com os materiais, sempre ecológicos e sustentáveis. Como este baby-mobile feito a partir de materiais 100% reciclados.