homify 360°: uma casa rural na Índia

Destino, Índia, mais precisamente Mumbai! Hoje vamos visitar uma moradia vernácula que tem uma área total de 2.500 metros quadrados e que foi construída para aproveitar ao máximo as condições climatéricas do local. Esta encantadora casa foi projectada para combinar harmoniosamente com o ambiente natural em que está inserida. Os nossos especialistas iStudio Arquitetura, projectaram esta casa com linhas curvas e formas dinâmicas, inspirando-se nas criações de Laurie Baker e Nari Gandhi.

Laurie Baker era um arquitecto inglês que se tornou conhecido pelas suas construções económicas e eficientes em termos energéticos. A principal ideia por trás do seu projecto era manter os custos dentro de certos limites, entregando ao mesmo tempo um projecto de alta qualidade. Por esta razão, o arquitecto tornou-se um verdadeiro ícone na Índia. Nari Gandhi foi um dos arquitectos mais influentes da Índia, conhecido pelas suas construções com formas orgânicas. The Brick House surge então como resultado da influencia destes dois grandes arquitectos.