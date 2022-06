6 sugestões para manter a cozinha sempre ordenada

Na cozinha, os objectos vão-se multiplicando com o passar do tempo. Há sempre o último grito do mercado para tudo. O último modelo, o mais rápido, o mais funcional.

As gavetas de diferentes tamanhos são boas aliadas para manter tudo em ordem. Convém ter, por exemplo, uma gaveta só para tachos grandes e outra só para os mais pequenos. Assim, estes últimos não se perdem no meio dos outros e é mais fácil manter tudo acondicionado dentro de uma certa lógica. Conserve aquilo que usa mais nas gavetas perto do fogão.