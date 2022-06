A beleza de uma casa de revista com interiores inacabados

O nível superior da casa integra a área privada do projecto, ou seja, o quarto. Na imagem superior, reparamos na mudança do piso que é em madeira, no quarto, trazendo-lhe mais conforto do que se fosse frio e cinza como no resto da casa. O design do quarto também conta com paredes despidas com blocos, tendo-se jogado com a abertura das janelas para deixar entrar luz natural. Os têxteis que cobrem a cama tornam o quarto mais acolhedor, assim como a iluminação artificial suspensa na parede.