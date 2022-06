A casa de campo que todos gostaríamos de ter

Hoje, mostramos-lhe uma casa de campo de estilo rústico com superfícies de tijolo à vista e com cores marcantes que se harmonizam inteiramente com a natureza circundante.

A moradia, situada no interior de São Paulo, é da autoria do gabinete Célia Orlandi Por Ato em Arte, que lançou mãos a técnicas artesanais de pintura através de tingimentos com pigmentação, uso de cimento queimado e de revestimento artesanal que se configura na própria cura do material para compor o ambiente da casa. Além disto, foram restauradas peças de mobiliário existentes que ganharam uma nova vida para se identificarem com o também novo contexto.

Conheça-a em detalhe.