10 camas infantis de encantar

O quarto do seu filho é um espaço que deverá pelo menos atingir as expectativas da criança. E porquê? Porque é aqui que se passará uma boa parte da vida dele, além do que é a primeira coisa que será sua . Assim sendo, é importante que haja envolvimento por parte da criança na decoração do seu quarto, nomeadamente no que toca à cama. A cama, pela importância que assume no quarto, será um dos elementos mais importantes e que com certeza deverá ter um toque do seu filho! Deixamos-lhe aqui hoje 10 modelos diferentes que o possam inspirar a si e às crianças aí de casa, de modo a conseguir um quarto incrível!