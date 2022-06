Moradia unifamiliar ideal para quem não gosta de viver em apartamentos

Hora de desvendar o interior da residência. A área social acomoda a sala de estar e a sala de jantar, ambientes integrados que estimulam a convivência e contribuem para a difusão da luz natural. O piso de porcelanato, na cor branca, dialoga com as superfícies brancas das paredes e empresta elegância e funcionalidade ao ambiente. A sala de jantar é composta por uma mesa de jantar de estilo clássico, por cadeiras com estofos brancos e por um pendente metálico que dá um toque de requinte e de charme ao ambiente.

A sala de estar conta com uma estante de madeira feita à medida com nichos abertos que servem para expor objectos decorativos e retratos da família. As duas poltronas com estampas florais, na cor azul, e um tapete com riscas coloridas dão toques de cor e de personalidade ao espaço.