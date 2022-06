Pequena e surpreendente, casa de 62 m² tem arquitectura incrível

Este é, possivelmente, o ângulo mais impressionante da casa. Trata-se da fachada, ou seja, do cartão de visita do imóvel que não deixa, com certeza, ninguém indiferente. O contraste forte entre o segundo piso e o primeiro deixa clara a divisão exterior e as luzes que podem ser vistas através das janelas acentuam ainda mais a curva. Um andar da casa derrete-se sobre o outro. Sensacional!