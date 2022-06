É isso mesmo, hoje ficará a conhecer uma casa modular de apenas 42 m2 de base.Trata-se de um abrigo modular em madeira, com uma arquitectura simples e moderna. Um telhado a duas águas e grandes aberturas de janelas para o exterior que fazem com que o interior seja muito luminoso, onde é possível aproveitar ao máximo a luz do sol e apreciar a beleza da paisagem. Cada vez o conceito de habitação está mais relacionado com conceitos muito flexíveis e eficientes. As habitações modulares são um desses exemplos, muito em voga… Este é um exemplo dos arquitectos ESTUDIO BAO ARQUITECTURA, na Corunha. É como um pequeno e agradável ECO-HOTEL construído na natureza… Conheça melhor abaixo…