Top 5: projectos formidáveis para todos os bolsos

Acredita que é possível ter uma casa pronta em menos de dois meses? Hoje, vamos conhecer uma casa pré-fabricada que levou 45 dias para ser erguida. O projecto foi desenvolvido pelos construtores da Mapout que o baptizaram como Casa 2020. O motivo? O estúdio já está com os olhos postos no UIA, o Congresso Mundial de Arquitectos 2020. O evento vai acontecer no Rio de Janeiro e tem como proposta avaliar o papel da arquitectura dentro da realidade urbana do mundo contemporâneo em justaposição com a finitude do planeta e a busca pela preservação e pela sustentabilidade.

A homify PT contactou a empresa responsável pelo projecto – Mapout – que só agora disponibilizou uma estimativa do preço. Note-se que há inúmeros factores que podem influenciar o custo final e que são impossíveis de prever pois cada caso é um caso. Entre eles, está o transporte, a fundação e os acabamentos. Como uma primeira aproximação, o projecto pode, no entanto, ser avaliado entre 1200€/1500€ por metro quadrado. Se tem um terreno e gosta da proposta, não hesite em contactar a Mapout através do e-mail madrid@mapout.pro.