Trabalhar em casa: dicas para o seu escritório

Nem todas as casas têm espaço para um escritório e às vezes é preciso conseguir encaixar a secretária em sítios estranhos ou descontextualizados. Contextualize-a. Sinalize a sua zona de trabalho com uma imagem forte, uma peça de arte que goste. As composições da Goldstein & Co são conhecidas por criarem um ambiente algo industrial. Há 120 anos no mercado, esta empresa de Leipzig traz até à Homify as suas lâmpadas e mobiliário industrial. Tudo com uma presença muito forte, lembrança de antigas revoluções e tudo giríssimo.