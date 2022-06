Closets para todos os gostos

Este closet com vista é absolutamente fabuloso. A janela que rasga toda a parede central deixa entrar a luz, ao mesmo tempo que enquadra uma paisagem urbana de cortar a respiração. Aqui a arquitectura interior condiz na perfeição com a inspiração exterior. Urbano, cosmopolita e muito sofisticado, o desafio deste closet é mesmo não se distrair com a paisagem.