10 ideias de paisagismo para ter um jardim bonito

O elemento água não pode faltar num jardim pela frescura que lhe traz, pelo som dela a cair e pela beleza que lhe está inerente. O jardim funciona como um refúgio que nos ajuda a desligar da rotina cansativa do dia-a-dia e nos permite relaxar o corpo e a mente. Para tornar o seu jardim mais agradável, vale a pena investir numa fonte que, para além de o valorizar em termos estéticos, transmite, com o som da água a correr no seu interior, uma enorme tranquilidade.

As fontes de água são capazes de oferecer serenidade e paz ao ambiente, esteja ele dentro ou fora de casa. As técnicas de decoração orientais sugerem o uso da água para atrair boa energia e prosperidade. Quem possui um espaço amplo, pode ser mais ousado na decoração do jardim, utilizando cascatas, lagos, chafarizes decorados com pedras e estátuas e cercados por muito verde ou até fontes integradas em piscinas que embelezam a entrada de sua casa.

Para ambientes mais pequenos ou interiores, como os jardins de Inverno, as fontes verticais de madeira ou de bambu, de pedra e de outros materiais rústicos, são uma boa opção.

Poderá ver neste artigo alguns exemplos de fontes que embelezam os jardins e transmitem um ambiente de muita paz, calma e elegância.