Uma casa moderna e muito elegante

Hoje, vamos deleitar-nos com uma casa que chama a atenção pela sua fachada. Simples, clara e com texturas, consiste num atractivo jogo de volumes. O projecto é da autoria dos arquitectos do gabinete brasileiro Bernacki Arquitectura.

Fechada para a rua e aberta para as traseiras do terreno, esta casa conta com espaços amplos e modernos e um cómodo terraço que comunica com um agradável jardim.

Na continuação, começamos a nossa visita.