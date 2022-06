Quartos infantis femininos para uma princesinha!

Este quarto foi decorado também pelo atelier BOBO KIDS e é verdadeiramente original. Se tem uma filha ainda pequenina, sabe que ultimamente as meninas adoram azul bebé, para além do cor-de-rosa. Seja porque é a cor do céu, do mar, dos golfinhos e, é claro, da rainha do filme Frozen, da Disney. Este quarto faz lembrar esse filme. A cama faz lembrar um cubo de gelo, com um colchão, oferecendo protecção em redor da cama. Faz também lembrar este filme devido ao alce na parede. As duas mesinhas cor-de-rosa com as cadeiras são perfeitas para uma princesa, uma princesa moderna.