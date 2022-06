10 camas de sonhar para a sua criança

O seu bebé está a crescer, o tempo voa… passa a correr, é inevitável, não o conseguimos fazer parar, é uma pena… pois sabemos que, já existe uma saudade do tempo em que ele andava no berço e mal caminhava. Mas temos de encarar a realidade e o seu filhote já está maior e necessita de uma cama ao seu tamanho. Geralmente, a mudança de berço, para a cama de criança, ocorre por volta dos três ou quatro anos de idade, dependendo da criança, do seu sono e claro do tamanho do berço que tem.

Caro papá e cara mamã,

sabemos que está à procura da cama ideal, tanto para o conforto, como é claro, mas também pelo design. Existe de facto, uma grande variedade de camas para criança, das mais divertidas, às mais clássicas, mas é uma questão de enquadrar o seu gosto, aliado ao do seu filho, pois mesmo que sejam pequeninos, já conseguem opinar e dizerem se gostam ou não. E obviamente que é importante, corresponder ao gosto dele, já que será a cama dele e servirá para alguns anitos. Então a sugestão, é de lhe perguntar o que prefere dentro de uma ou outra cama, que estão indecisos.

Veja o artigo que temos para si e escolha a futura cama para a criança!