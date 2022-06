De apartamento vazio a sonho de consumo

Como decorar um apartamento pequeno e vazio? Foi essa a questão que os profissionais responsáveis por este projecto enfrentaram.

Houve um tempo em que o espaço não era problema e as divisões tinham dimensões muito maiores do que aquelas que agora estamos habituados a ver e não havia tantos vizinhos a limitar a expansão do nosso território ou lote.

Entretanto, o espaço nas cidades é cada vez menor e faz com precisemos de ser ainda mais criativos do que no passado. As soluções têm vindo a tornar-se mais diversas e a criatividade importa para tirar partido de cada centímetro. O caso deste apartamento, projecto dos arquitectos LTAB/LAB Studio, não é diferente. Trata-se de um apartamento com um espaço único, ou seja, sem divisões, onde a inventividade e engenho foram essenciais para uma decoração bem conseguida.

Vamos ver o projecto.