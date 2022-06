Cozinhas abertas para a sala

Uma outra forma de incorporar as duas divisões é a introdução do mesmo elemento em ambas as divisões. Nestas, o revestimento em madeira acompanha a transição. Do outro lado da parede, a sala de jantar. Tudo é fácil de aceder e a parede parcial existe aqui para oferecer arrumação e distribuição dos electrodomésticos que servem a cozinha. Em destaque, a forma harmoniosa como a madeira é utilizada, criando uma atmosfera confortável e minimalista.