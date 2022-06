Uma volta ao mundo em fachadas

Neste livro de ideias, vamos dar a volta ao mundo em fachadas. Há casas para as quais olhamos e conseguimos imaginar a que país pertencem pois o estilo arquitectónico da fachada vai de encontro à cultura da região em que se encontra.

Em países latinos, por exemplo, é comum encontrar casas baixas com cores garridas e coberturas planas. No Mediterrâneo, imperam as casas de pedra clara ou com paredes caiadas. No Japão, não faltam casas em madeira. Em Portugal, a paisagem desenha-se com telhados cor-de-laranja. Claro que, num mesmo país, o tipo de casa pode variar. Basta pensarmos em casas alentejanas e em casas minhotas. Umas brancas com um rodapé pintado a azul – ou noutra cor – e as outras de pedra com os seus tradicionais espigueiros.

A este tipo de arquitetura, na qual são usados recursos e materiais locais, dá-se o nome de arquitectura vernacular.

No nosso artigo, fizemos uma selecção de dez das melhores fachadas da homify. Curioso?