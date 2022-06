Móveis de quarto que ficam sempre bem

Simplicidade e tranquilidade. Duas palavras que definem a beleza deste espaço, no qual se destaca não só a televisão e a sofá, como os móveis de quarto. Ao fundo da cama o móvel que guarda livros, sem mais qualquer outro pormenor.

Gostamos da mesa de cabeceira pouco convencional, das portas do armário que se confundem com a paredes. Um quarto no qual queremos passar mais tempo do que apenas dormir. Queremos sentir a tranquilidade que transmite. Um decoração minimalista, do Spaceroom, que procura na simplicidade das formas o caminho para alcançar a leveza do espaço, através da introdução de um design sóbrio e requintado.