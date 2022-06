Advocates Close: melhor projecto de arquitectura escocês em 2014

A intervenção urbana numa cidade histórica como Edimburgo é complicada, especialmente se o programa planeado inclui nove edifícios subscritos ao projecto. O resultado, no entanto, é uma obra premiada, que colheu muitos elogios e respeito por parte da crítica. Responsável pelo planeamento está o atelier de arquitectura Morgan Mc Donald, que no início do mês foi premiado com o prestigiado prémio RIAS 2014 e o Property Award escocês concedido em 2014. O atelier de arquitectura foi premiado como um prémio monetário e uma medalha de ouro na cerimónia de prémios em Edimburgo. Os juízes elogiaram o extraordinário cuidado e consideração que uniu a arquitectura contemporânea à histórica. O júri também elogiou a evolução positiva que traz consigo a modernização e a vitalidade evocada a partir das ruas históricas de Edimburgo.

Nove edifícios estavam incluídos no programa, tendo usos diferentes, tais como estabelecimentos comerciais, escritórios e espaços residenciais. O uso misto inclui o primeiro Motel One do Reino Unido, 50 apartamentos, restaurantes, escritórios, bares e cafés. Estes abrem-se para as pitorescas e calmas ruas escocesas, revitalizando as praças circundantes. Hoje mostramos-lhe este projecto em maior detalhe.