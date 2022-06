10 acessórios must have para o seu jardim!

Um baloiço! Há algo mais delicioso do que ler um livro à sombra das árvores, a desfrutar do canto pássaros e do cricri dos grilos, balançando suavemente ao sabor da brisa numa tarde de verão?

A escolha do seu baloiço de jardim deve ser feita em função do estilo que lhe imprimiu, e a variedade à sua disposição é imensa. Esta sugestão que lhe apresentamos é a clássica… Um baloiço de madeira com um toldo a sombrear, perfeito para embelezar e tornar qualquer jardim mais acolhedor. Mas com uma pequena surpresa: – o sofá abre e faz uma cama de baloiço, para dormir a mais fantástica das sestas! Uma ideia muito romântica, não é verdade?