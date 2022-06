Casa Rústica Com Interiores De Influência Mediterrânea (9 Fotos)

As habitações rurais despertam um interesse muito especial em todos nós, quer sejamos amantes do campo ou pessoas urbanas que buscam a paz e tranquilidade da natureza. Hoje vamos até Espanha a uma vila muito típica e com uma arquitectura tipicamente mediterrânea. As habitações são tipicamente construídas com recurso a materiais naturais como é o caso da pedra e da telha.

A habitação uni-familiar que hoje vamos ficar a conhecer localiza-se num terreno com bastante vegetação e possui uma construção tradicional com paredes de alvenaria. Esta particularidade fez com que os espaços se definissem, muitas vezes, em função da construção tradicional e como tal a casa possui detalhes maravilhosos que o irão impressionar.

O projecto de reabilitação desta casa foi da autoria dos profissionais Beppoarquitectura, que procuraram respeitar a tradição e a tipologia da mesma. Veja as imagens!