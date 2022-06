A incrível transformação de uma varanda pequena!

É difícil acreditar que esta é a mesma varanda decepcionante que acabamos de ver! Um tapete às riscas decora agora o chão renovado, enquanto um sofá pequeno, mas bonito, com estofos de pelúcia oferece assento confortável. As almofadas e mesas de café peculiares adicionam exuberância e alegria ao espaço, juntamente com as lanternas brancas e outros elementos de decoração na parede. Os vasos são agora brancos, muito bonitos, onde foram plantadas flores muito coloridas. A sequência de luzes brancas adiciona um toque divertido e cria contraste com a madeira escura.

