Uma moradia majestosa

Adoramos leva-lo numa viagem por países, culturas, estilos arquitetónicos, no fundo dar-lhe a conhecer sobretudo habitações por todo o mundo, explorando o interior de cada uma, para que se inspire e tenha uma visão mais abrangente em relação a diferentes soluções e todo o tipo de profissionais. Os espaços rústicos ou vintage têm o seu encanto mas faz sentido falar sobretudo do presente e por isso lhe mostramos imensos exemplos de habitações mais urbanas e de estilo moderno. Porque mesmo recorrendo a um estilo bastante puro, sem grandes adornos as opções são imensas… Assim o homify 360º de hoje dá-lhe a conhecer uma moradia muito moderna, um volume majestoso e imponente com espaços muito confortáveis para uma família. Nas traseiras, os espaços exteriores vão surpreendê-lo. O projecto é dos arquitectos brasileiros CECYN ARQUITECTURA + DESIGN.

Deixe-se surpreender…