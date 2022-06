Arquitectura e simplicidade numa moradia geminada

Naturalmente toda a casa é acompanhada de uma vista única sobre as paisagens do Algarve, que além da proximidade do mar beneficiam de um clima único durante praticamente todo o ano. Apesar da aparente simplicidade do projecto, é possível verificar uma dedicação transversal a todas as fases do projecto. Desde a atenção à arquitectura tradicional do local, materiais e soluções de iluminação, desenhou-se um projecto coerente e modesto ao bom estilo português.