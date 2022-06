10 ideias para ter um terraço moderno na cobertura

Se quer pôr mãos à obra e criar um roof garden na sua casa, pode contar com soluções que não representem gastos exorbitantes. Por exemplo, não cubra toda a superfície com relva pois ainda que o efeito seja bonito, será uma opção cara.

Pode incluir, assim, uma área com piso em deck que, para além de útil, também cria dinamismo no espaço com as suas cores e texturas, sem sacrificar o estilo natural deste ambiente.