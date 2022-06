Uma habitação singular dos tempos modernos

A surpresa está no volume, na forma como os vários cubos ora brancos ora pretos se encaixam e relacionam, em como há cortes na forma, reentrâncias e protuberâncias que no entanto conferem uma imagem geral do volume bastante simples, onde viver o exterior a partir do interior parece ser uma das preocupações, sendo que o vidro realmente é uma peça dominante desta moradia.