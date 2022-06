Uma casa de 760 m² para desfrutar em família

Já sabemos que a arquitectura sabe usar a tecnologia a seu favor, trazendo sempre soluções inovadoras e inteligentes para nos impressionar e criar ambientes nos quais gostaríamos de estar. Em alta no mercado actual, o tijolo aparente é uma técnica antiga que foi retomada e que veio para ficar. Neste projecto, os profissionais usaram de forma expressiva este material, tendo-o realçado com iluminação exterior indirecta que valoriza as paredes e o seu acabamento.

A iluminação que vemos é feita através de balizadores instalados no piso do jardim e parcialmente cobertos com pedras robustas e plantas de aspecto selvagem.