A flor mais bela é a do seu jardim!

Já se tinha lembrado desta ideia para as vossas flores de jardim? Colocar vasos de flores numa gaiola, é uma inspiração bem romântica e cada vez mais usual. Encontram-se imensas gaiolas decorativas no mercado, por serem usadas como decoração, tanto dentro de casa, como no jardim. Com velas, objetos decorativos ou flores, fica um espaço original e muito bonito, ver as flores e folhas a saírem por cada abertura. Neste caso, optaram por uma gaiola branca, vasos cor-de-rosa para fazerem pandam com as flores, uma conjugação interessante e a levar para o seu jardim.

Flores de jardim colocadas em lugares particulares cria um ambiente inigualável…