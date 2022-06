Uma casa pequena com 6 dicas para si

Vejamos nesta imagem a forma como cada um dos planos desta fachada possui um revestimento diferente. Esta é uma solução genial. Se pararmos diante do plano principal em ladrilho e não contornarmos o resto do edifício, ficaremos com a ideia de que toda a casa é revestida no mesmo material. Só ao percorrer o espaço exterior percebemos que, por exemplo, do lado esquerdo, o edificio é completamente branco. Uma pequeno truque e uma surpresa agradável.