A Fábrica, um projecto de Ricardo Bofill

O espaço da Fábrica é como um labirinto cheio de voltas e reviravoltas, onde cada um pode desenvolver as suas actividades de uma forma independente. Neste lugar, tal como afirma o autor, o luxo está no espaço. O seu interior mistura-se com uma estética brutalista, fruto da construção original e com uma aparência romântica: janelas de inspiração gótica e longas cortinas com tons brancos. Os livros que ocupam as prateleiras e os esboços de plantas que enchem as mesas, dão uma vida nova a este espaço minimalista. A escada branca, imaculada e suave, parece sair do nada e ao mesmo tempo estar ao ponto de desaparecer pelo meio do betão. As luzes quentes criam um ambiente velho, rústico e solene… Esta é a Fábrica de Ricardo Bofill, um lugar onde não se procura o funcionalismo mas sim, uma estética que surpreende e emociona. Prova disso são estas estruturas que para nada servem, que são inúteis… No entanto ali existem, desafiando o céu, lembrando-nos da importância da arquitectura para o mundo e a beleza de conquistar a brutalidade da matéria.