Casa dos anos '80 trazida ao presente

No interior, encontramos o mesmo carácter forte que caracteriza o belo espaço recém-construído. Sem se ter recorrido a inúmeras peças, a decoração ganha expressividade com a existência de elementos de design singulares e determinantes para enriquecer o conjunto. Optou-se por uma paleta cromática em que o branco prevalece interrompido apenas por móveis em madeira escura e ornamentos em vermelho, tal como as cadeiras do exterior. A mesa surge numa área adjacente à janela para os moradores fazerem as refeições com vista para o exterior.