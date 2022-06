Um Pequeno Apartamento De 60 m² Onde Não Falta Absolutamente Nada!!

Utilizar texturas é uma boa opção para emprestar personalidade a um espaço e uma excelente forma de o enriquecer com pequenos detalhes, tal como se pode ver na fotografia que nos mostra que as cadeiras possuem um trabalho entrelaçado que as valoriza. Contudo, não deve abusar no recurso a texturas. Embora confiram um interesse acrescido às divisões, podem também sobrecarregá-las se usadas excessivamente e, assim, ter o efeito oposto do pretendido.