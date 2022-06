Uma casa simples com um interior mágico

Esta casa cheia de luz com quatro ambientes foi restaurada e a sua estrutura resgatada. Foram removidos os revestimentos dos pisos para manutenção e colocados de novo para preservar a essência e a história do edifício. A casa é pequena. Tem apenas oito metros de frente e 15 metros de profundidade, com um pátio traseiro de 24 m², dentro dos 120 m² do terreno.

A moradia situa-se no centro histórico de uma cidade fundada no século XVI sobre as ruínas de uma antiga igreja maia. Hoje, é uma das cidades mais belas de Yucatán, local mágico caracterizado e recordado pelas suas notáveis cores douradas que representam o sol adorado pela civilização.

Vamos conhecer este projecto dos arquitectos do gabinete Arturo Campos.