4 casas modernas e os respectivos projectos para se poder inspirar

Os planos arquitectónicos comunicam claramente as ideias do arquitecto e do designer, tanto ao construtor, como ao cliente, para que não haja dúvidas e a obra se execute dentro do planeado. Nesta planta, criada pelo escritório AUNO50, podemos ver claramente o estado original do apartamento, assim como a proposta dos profissionais, representada em gráficos totalmente legíveis que deixam claras as intervenções a realizar-se para se obter um bom resultado.